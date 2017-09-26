Пленарное заседание форума открыл глава республики Рустэм Хамитов.

Участники заседания обсудили меры стимулирования развития и поддержки предпринимательства, перспективные направления бизнес-сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС, вопросы популяризации предпринимательской деятельности, сообщают в пресс-службе правительства РБ.

— С каждым годом башкирский форум заслуженно набирает известность и авторитет, становится востребованной площадкой для диалога представителей малого бизнеса, финансистов, экспертов, руководителей органов власти из многих зарубежных государств и большинства регионов Российской Федерации, — сказал Рустэм Хамитов в своем выступлении.

Напомним, что третий форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС будет идти с 28 по 29 сентября. Инициатором создания такой площадки выступил глава региона Рустэм Хамитов на деловом форуме БРИКС в Форталезе (Бразилия) в 2014 году. На прошедших в июле 2015 года в Уфе саммитах ШОС и БРИКС эта инициатива была поддержана президентом страны Владимиром Путиным.