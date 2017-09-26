В Башкирии во влетевшей в грузовик «Спектре» скончались два пассажира

Авария произошла поздно ночью 27 сентября, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

На автодороге Самара – Уфа – Челябинск 27-летний уфимец, управляя «Киа Спектра», вероятнее всего, превышая скорость, врезался в попутный грузовик «КрАЗ». Водитель легковушки госпитализирован, на месте происшествия скончались два его пассажира – 23-летний и 29-летняя жители Уфы.

За минувшие сутки в регионе в 12 зарегистрированных автоавариях два человека погибли и 18 получили травмы. Задержаны 42 пьяных водителя.