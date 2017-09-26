В Уфе у 92-летней пенсионерки похитили 140 тысяч рублей

В квартиру она проникла под видом соцработника.

В отдел полиции Орджоникидзевского района Уфы обратилась 92-летняя пенсионерка и сообщила, что ее ограбили, а грабительница пришла к ней под видом соцработницы. Женщина втерлась в доверие к хозяйке задушевными разговорами, а потом попросила принести пятитысячную купюру. Сказала, что ей, якобы, нужно переписать номер банкноты.

Пенсионерка выложила все свои сбережения на кровать. «соцработица» схватила их и выбежала из квартиры. Ее добычей стали 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, грабительницу ищут, сообщает пресс-служба республиканского МВД.