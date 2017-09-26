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28.09.17 | 12:08 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии в этом году дикие животные покусали 74 человека
Ситуация в нашей стране также остается напряженной. Более того, отметили в ведомстве, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию.
Наибольшее число обращений по поводу укусов животных в республике, по данным управления, в Белебеевском, Ишимбайском, Мелеузовском, Туймазинском районах, а также в Уфе, Стерлитамаке, Салавате. Однако эпизоотологическая ситуация в РБ благополучная, за 8 месяцев не зарегистрировано случаев бешенства среди животных.
За это время в лечебные учреждения республики за антирабической помощью обратились 8 тысяч 533 человека, в том числе 2 тысячи 988 детей до 17 лет. 74 из них, в том числе 13 детей, были укушены дикими животными.
Кстати
Всемирный день борьбы с бешенством проводится 28 сентября не случайно – именно в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер, знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.
Справка
Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) - острая инфекционная болезнь из группы вирусных зоонозов, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным, характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и, в конечном итоге, – к смерти.
Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь - безнадзорные, а из диких животных - лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных - коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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