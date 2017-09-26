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28.09.17 | 12:05 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия стала лидером по микрозаймам, предоставленным населению
Показатель республики - самый большой в стране. Башкирия обогнала на миллиард рублей даже Москву, расположившуюся на второй позиции. Ближайшие соседи – Татарстан, Свердловская, Самарская области, Пермский край, имеют объемы займов за то же время от 2 до 4 миллиардов рублей.
– Ситуация весьма тревожная и несет в себе потенциальную опасность. Абстрагироваться от «лидерства» в этом рейтинге ни в коем случае нельзя, – прокомментировал ситуацию председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – В республиканском парламенте уже создана рабочая группа по изучению данного вопроса. Также подготовлена законодательная инициатива о закреплении лицензирования микрофинансовой деятельности, которая уже внесена в Государственную Думу. Кроме того, в федеральном законодательстве появились изменения, нацеленные на защиту прав граждан, пользующихся услугами микрофинасовых организаций.
Константин Толкачев отметил, что с марта 2016 года для микрофинансовых организаций введен минимальный размер уставного капитала - 70 миллионов рублей. С января 2017 года вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым микрофинансовые организации не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Еще одно ограничение касается просрочки возврата потребительского микрозайма: после возникновения просрочки проценты могут начисляться только на непогашенную часть суммы основного долга и не более чем в двукратном размере этой суммы. С января 2018 года ужесточатся требования к учредителям таких организаций, уточнили в пресс-центре Госсобрания.
Выход из ситуации спикер парламента видит в первую очередь в открытости банков для получения кредитов населением.
- Часто люди обращаются в центры микрофинансирования только из-за отказа банков в предоставлении кредита. Последние мотивируют свой отказ просрочками человека по платежам, - заметил Толкачев.- Правильнее было бы не отказывать, а изучать платежеспособность клиента по состоянию на данный момент. В связи с этим целесообразным видится смягчение требований к кредитной истории, уменьшение сроков ее давности.
По мнению Константина Толкачева, также необходимо усложнить получение кредитов в микрозаймовых организациях, которые не должны доводить до абсурда свою жажду обогащения за счет людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
– Если мы не сможем сократить нишу микрозаймов, это может привести к банкротству значительного числа физических лиц и как следствие – потере ими жизненных перспектив, – считает председатель парламента. – Эти вопросы уже являются предметом изучения депутатского корпуса. Думаю, есть необходимость корректировки федерального законодательства в этой части. Совместно с правительством республики будем думать о подготовке законодательной инициативы, - заверил он.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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