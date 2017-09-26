В торговых центрах Уфы научат оказывать первую помощь

Акция "Спасение в знании" стартует сегодня в столице республики, сообщает Служба спасения 112 Уфы.

Три дня в торговых центрах будут работать площадки, на которых спасатели будут учить всех желающих оказывать первую помощь — проводить сердечно-легочную реанимацию, вязать узлы, надевать противогазы. Кроме того, посетителям раздадут полезные памятки по правилам поведения нештатных ситуациях.

Акция пройдет:

28 сентября с 17.00 до 19.00 — в ТК «Центральный»;

29 сентября с 17.00 до 19.00 — в ТРЦ «Планета»;

30 сентября с 14.00 до 16.00 — в ТЦ «Меркурий».