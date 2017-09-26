За лето в Башкирии отдохнули 210 тысяч детей

Летняя оздоровительная кампания в Башкирии охватила 210 тысяч ребят и обошлась бюджету почти в 1,5 млрд рублей. Такие цифры были названы на окружном совещании в режиме видеоконференции по итогам летней оздоровительной кампании, которое провел заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В числе отдохнувших - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, проживающие в малоимущих семьях, ребята из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, некоторые школьники отдохнули за пределами региона - на побережье Черного моря, в Республике Крым, международных центрах Великобритании и Болгарии. По итогам летней кампании достигнут выраженный оздоровительный эффект у 91 процента отдыхающих, отметили в пресс-службе главного федерального инспектора по РБ.

Заместитель полпреда президента РФ в ПФО обратил внимание на отсутствие во время летней оздоровительной кампании чрезвычайных ситуаций. В числе негативных аспектов он отметил случаи превышения фактической наполняемости лагерей, заезд детей без уведомления Роспотребнадзора, проблемы в сфере пожарной безопасности.

По итогам совещания руководителям региональных органов исполнительной власти поручено принять необходимые меры по организации безопасности и комфортного пребывания детей в санаторно-курортных учреждениях, городских и загородных лагерях во время летней оздоровительной кампании 2018 года.