|
|
НОВОСТИ
|
28.09.17 | 11:42 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
Торговля развернется:
30 сентября:
в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанской, 2;
в Ленинском районе – возле трамвайного кольца рядом с домом по ул. Султанова, 2 и перед сквером "Волна";
в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом спорта и на аллее по ул. Рыльского;
в Орджоникидзевском районе – на площади имени С. Орджоникидзе;
в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).
30 сентября и 1 октября:
в Калининском районе – на пересечении ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей, на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;
в Кировском районе – на ул. Рабкоров, 5-7.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ
AHOHC
Жители Нефтекамска наблюдали НЛО
Радик Ахметов 2017-09-26 14:31:27
Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
учитель 2017-08-29 16:21:43
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
хужин г г дуванскй район фермер 2017-08-27 14:09:39
Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22