В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в предстоящие субботу и воскресенье на десяти площадках столицы, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Торговля развернется:





30 сентября:

в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанской, 2;

в Ленинском районе – возле трамвайного кольца рядом с домом по ул. Султанова, 2 и перед сквером "Волна";

в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом спорта и на аллее по ул. Рыльского;

в Орджоникидзевском районе – на площади имени С. Орджоникидзе;

в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

30 сентября и 1 октября:

в Калининском районе – на пересечении ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей, на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;

в Кировском районе – на ул. Рабкоров, 5-7.