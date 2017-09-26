Соглашение о сотрудничестве по проекту "Этномир" подписало правительство Башкортостана, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт о создании этнографического парка "Россия в этномире". Проект в 2016 году поддержал президент страны Владимир Путин.

Все регионы страны будут представлены на площади в 18 гектаров. Соглашения об участии в проекте уже заключили 49 республик и областей.