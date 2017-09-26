Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. "Нова" (Новокуйбышевск) - "Урал" (Уфа) - 1:3 (25:17; 24:26; 17:25; 23:25).

Было нетрудно заранее предположить сценарий поединка в Новокуйбышевске. Примерно равные по силе команды бились за каждое очко, зрители увидели немало долгих розыгрышей. Проиграв первый сет, подопечные тренера Даниэле Баньоли взяли два следующих.

А в заключительном разыгралась драма. "Нова" вела - 3:2, когда выяснилось, что хозяева необоснованно заменили либеро. За что с них были сняты все набранные очки. Новокуйбышевцы нашли силы на еще один рывок и вели в концовке - 23:20. Пятый сет казался неизбежным. В этот непростой момент у нас на подачу вышел Александр Абросимов. И подавал пять раз подряд. "Урал" вырвал победу. А лучшим в составе уфимцев был Егор Феоктистов, на счету которого 20 очков.