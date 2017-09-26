"Толпар" повторно победил "Кузнецких медведей" - 6:2

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги. "Толпар" (Уфа) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 6:2 (1:2; 2:0; 3:0).

Шайбы забросили: Я. Соколов (5-я мин.), М. Аскаров (26), Э. Шафеев (39), П. Синявский (46), А. Петрунин (48), А. Ренев (54) - у хозяев; А. Гилязеев (3), Д. Левашов (12) - у гостей.

Несмотря на крупный счет, победа далась уфимцам намного тяжелее, чем накануне (напомним: 3:0 в пользу "Толпара"). Выйти вперед хозяевам удалось только в концовке второго периода и лишь в третьем добить сломленного соперника.

А начался матч с атак "Медведей". Неожиданно гости на 180 градусов развернули манеру игры. На смену вязкому, силовому стилю пришел скоростной, задиристый хоккей с активным командным катанием. Поначалу хозяева оказались не готовы к таким переменам. В результате первый период был проигран.

Перед вторым главный тренер Алик Гареев дал указание нашей "молодежке" сбить скоростной порыв Кузни, гасить атаки соперника в их начале, у чужих ворот. Но не так-то просто оказалось остановить разохотившихся сибиряков. Даже когда удалось сначала сравнять результат, а незадолго до сирены выйти вперед, мало кто мог поручиться за окончательный исход. В этой ситуации очень важную, четвертую шайбу забросил Синявский. Пожалуй, только после нее гости осознали неизбежность поражения. Вконец расстроенные кузнецкие юноши пропустили еще дважды и уехали домой ни с чем, если брать в расчет очковый багаж. Зато оставили приятное впечатление самобытной игрой, умением менять ее рисунок в зависимости от обстоятельств.