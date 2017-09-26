"Агидель" разгромила сборную Свердловской области - 13:1

Чемпионат Женской хоккейной лиги. "Агидель" (Уфа) - сборная Свердловской области - 13:1 (4:1; 6:0; 3:0).

Шайбы забросили: Е. Роднова (3-я мин), А. Зубкова (9), А. Капустина (12 и 20), Н. Чупкова (21 и 22), Э. Митрофанова (29), Е. Лебедева (30, 34, 46 и 60), Е. Ананьина (46), А. Щукина (52) - у "Агидели"; Р. Юмагузина (6) - у ССО.

Расслоение команд в Женской лиге по силам и возможностям пока еще очень существенно. Поэтому поединки с соперниками типа сборной Свердловской области - скорее, не испытание, а полигон для отработки тренерских заготовок и возможность для бомбардиров пополнить свои лицевые счета.

Хотя был в этом матче казусный момент: на быстрый гол уфимок гостьи ответили своей шайбой. За что нашим как следует всыпали тренеры, и больше ничего подобного не просматривалось. "Агидель" забила 13 голов, а могла 33. Играя при этом в свое удовольствие, без особого напряжения. А кто преуспел в бомбардирской гонке, видно из статистических данных.