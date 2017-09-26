Выставка "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста" пройдет 4 - 6 октября на ВДНХ-Экспо в Уфе, сообщает пресс-служба минтруда.

Выставка пройдет в формате фестиваля в режиме «нон-стоп». Главной темой станет здоровье. Пенсионеров ждут мастер-классы заслуженного врача РБ Раиля Халфина «Комплексная оценка здоровья. Особенности пожилого возраста», а также лекции «Как справляться со стрессом, депрессией и укреплять психосоматическое здоровье», «Как сохранить молодость», «Школа долгожителя». Пройти бесплатную диагностику можно будет в выездных центрах здоровья и передвижных модулях.



Кроме того, посетителям расскажут о новом законе о садоводстве, пригласят на мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, визажу, прическам, скандинавской ходьбе, йоге, бальным танцам. Все желающие примут участие в сеансе одновременной игры в шахматы.

Продукцию и услуги на выставке представят около ста компаний из 16 регионов страны. В их числе грязевой курорт с Алтая, электронный медосмотр, мобильная академия для старшего поколения от одного из сотовых операторов и другие.



В программе также концертная программа и финал конкурса красоты «Серебряная Уфа».