В Мелеузовском районе пьяница украл у соседа газовую плиту

Так он решил обрадовать свою бабушку.

В деревне Троицкое Мелузовского района 22-летний безработный после изрядной попойки залез к соседям и вынес газовую плиту за пять тысяч рублей. Дом часто пустует, хозяева живут в городе, поэтому умыкнуть крупную добычу труда не составило.

Плиту похититель подарил своей бабушке. Как он пояснил, «чтобы ее обрадовать», а на кражу, по его словам, решился «под пагубным влиянием спиртного».

Плиту изъяли, на мужчину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.