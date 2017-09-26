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27.09.17 | 13:38 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец крал жаровни и мангалы со своего же предприятия
Со складов предприятия исчезали готовые изделия, иногда металл для их производства. Вором оказался 26-летний рабочий этой же компании. В багажнике его машины нашли жаровню из нержавейки. Полиция также отследила переписку в мессенджере, по которому мужчина связывался со скупщиками краденого. Следствие выяснило, что за время работы на предприятии вор похитил свыше десятка мангалов и жаровней-«торпед».
По словам задержанного, он втайне от всех по ночам изготавливал металлоизделия. Затем вылезал через окно, прятал их в лесу, а после смены забирал и отправлялся на рынок продавать. Вырученные деньги «смекалистый» работник прятал от жены в заначке.
Сейчас на него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД. В адрес полицейских руководство фирмы направило благодарность.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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