В Кармаскалинском районе насмерть сбит пешеход

ДТП произошло вечером 26 сентября, сообщает ГИБДД региона.

На автодороге Уфа – Оренбург 52-летний житель Татарии за рулем «ГАЗа» сбил 39-летнюю уфимку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Женщина скончалась на месте происшествия.

За прошедший вторник в республике зарегистрировано 15 автоаварий, в которых один человек погиб и 17 получили травмы. Задержаны 49 пьяных водителей.