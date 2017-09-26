В Башкирии водитель грузовика отсидит два года за смертельное ДТП

Мелеузовский райсуд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Оренбургской области. Он нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июле близ села Зирган водитель грузовика столкнулся на встречке с «Калиной», за рулем которой находился 60-летний мужчина. Водитель легковушки был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его пассажир, 11-летний внук, скончался.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам и месяцу колонии-поселения, а также лишил прав на три года.