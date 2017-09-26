Башкирские борцы привезли медали из Ульяновска

Завершилось первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек.

Три дня в Ульяновске юноши и девушки 14 - 15 лет оспаривали награды первенства. Нашу республику представляли атлеты уфимской спортшколы № 14 и школы вольной борьбы Архангельского района.

"Золото" в весовой категории до 100 килограммов завоевал Рустем Шайхутдинов, у Юлии Шазияновой "серебро" в категории до 64 килограммов, Анна Коробова удостоилась "бронзы" в том же весе.

Спортсмены получили путевки на финал первенства России, которое пройдет в ноябре в Башкортостане и Крыму, сообщает министерство молодежной политики и спорта РБ.