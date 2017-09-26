НОВОСТИ
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27.09.17 15:39
Уфа торжественно встретила Кубок FIFA
27.09.17 15:03
На выставке "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста" главной темой станет здоровье
27.09.17 14:04
В магазине в Учалах незаконно работал гражданин Таджикистана
27.09.17 13:52
В Мелеузовском районе пьяница украл у соседа газовую плиту
27.09.17 13:49
Башкирия поможет Омской области развивать нефтехимию
27.09.17 13:38
Уфимец крал жаровни и мангалы со своего же предприятия
27.09.17 13:38
В Кармаскалинском районе насмерть сбит пешеход
27.09.17 13:34
В Башкирии водитель грузовика отсидит два года за смертельное ДТП
27.09.17 13:13
В Абзелиловском районе пройдет конкурс башкирского этнического творчества
27.09.17 13:12
В нефтяном университете прошел конкурс инновационных проектов для школьников
27.09.17 13:06
Башкирские борцы привезли медали из Ульяновска
27.09.17 12:38
У Константина Толкачёва попросили автобус для ансамбля имени Файзи Гаскарова
27.09.17 12:31
У налогового инспектора из Уфы изъяли сразу четыре дорогие квартиры
27.09.17 12:14
Уфимец продавал в соцсетях несуществующий таможенный конфискат
27.09.17 12:04
Уфимку приговорили к тюремному сроку за наркоторговлю
27.09.17 11:57
В Башкирии директора четырех управляющих компаний оказались под следствием
27.09.17 11:56
Жителя Уфы обворовала женщина, с которой он познакомился в интернете
27.09.17 11:44
Минздрав опроверг информацию о сбежавшем из психиатрической клиники пациенте
27.09.17 11:17
С начала года в Башкирии алкоголем насмерть отравились 111 человек
27.09.17 10:42
В Уфе спасатели вывели из леса заблудившихся грибников
27.09.17 10:33
Башкирия и Китай обменяются опытом в выращивании грибов и озерной рыбы
27.09.17 10:29
Зайцы и лисы могут спать спокойно
27.09.17 09:59
В Уфе из-за ремонта теплотрассы закрыли улицу Революционную
27.09.17 09:49
Третий форум малого бизнеса ШОС и БРИКС начнется с футбола
27.09.17 09:38
В Баймаке кумыс будут сушить
27.09.17 08:55
"Толпар" победил "Кузнецких медведей" - 3:0
27.09.17 08:52
В Баймакском районе вандалы осквернили надгробие Мужавир-хазрата
27.09.17 03:00
"Горняк" проиграл "Ценг Тоу" - 1:6
27.09.17 00:14
"Торос" проиграл "Бурану" в овертайме - 2:3
26.09.17 21:26
"Салават Юлаев" проиграл "Трактору" - 2:3
26.09.17 15:39
В шести городах Башкирии включили тепло
26.09.17 15:08
По факту падения ребенка из окна в уфимском санатории возбуждено уголовное дело
26.09.17 14:24
Уфимец украл у сирот холодильник
26.09.17 14:18
В уфимском автобусе схватили карманника
26.09.17 14:12
Операция "Улыбка" в Уфе (видео) 
26.09.17 14:07
За неделю Уфу «минировали» 32 раза
26.09.17 14:06
Исторический парк в Уфе: для пенсионеров вход бесплатный
26.09.17 13:42
В Башкирии женщина на «семёрке» насмерть сбила пенсионера
26.09.17 13:39
В Кушнаренковском районе в аварии погибла пассажирка «Шевроле»
26.09.17 13:01
Сегодня "Салават Юлаев" гостит в Челябинске у "Трактора"
26.09.17 12:39
В Уфе прооперируют 43 ребенка с дефектами губы и нёба
26.09.17 12:10
Учреждение по благоустройству Ленинского района Уфы вогнало себя в многомиллионные долги
26.09.17 11:53
За плохое лечение стерлитамакские врачи заплатят 330 тысяч рублей
26.09.17 11:40
Жительница Белорецка продавала наркотическую «соль»
26.09.17 11:33
Учалинская прокуратура пресекла выплату зарплаты «в конвертах»
26.09.17 11:31
Помог полиции… коньяк
26.09.17 11:12
В уфимских школах появятся кафе. И полдники
26.09.17 11:11
В Башкирии задержали фальшивомонетчиков
26.09.17 11:09
В Уфе начался отопительный сезон
26.09.17 11:08
В Башкирии объявлена благотворительная акция «Спасибо за родной язык»
26.09.17 11:06
УМСО-2017 представит инновации в образовании
26.09.17 11:05
В Уфе пройдет чемпионат профмастерства "Абилимпикс"
26.09.17 10:37
В Краснокамском районе воров помогла найти служебная собака
26.09.17 10:30
После дождей со снегом станет еще холодней
26.09.17 10:21
В Башкирии обанкротилась почти тысяча граждан
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