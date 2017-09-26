В Абзелиловском районе пройдет конкурс башкирского этнического творчества

27.09.17 Башкирия будет сотрудничать с китайской провинцией Аньхой

27.09.17 В Уфе проходит Транспортный форум

27.09.17 В Башкирии стартовал отопительный сезон

27.09.17 Кубок FIFA пробудет в Уфе до 1 октября

27.09.17 В республике запретили охоту на зайцев и лис