"Горняк" проиграл "Ценг Тоу" - 1:6

Чемпионат Высшей хоккейной лиги. "Горняк" (Учалы) - "Ценг Тоу" (Цзилинь, КНР) - 1:6 (1:0; 0:5; 2:1).

Шайбы забросили: Е. Митякин (6-я и 56-я мин.), К. Пилипенко (55) - у хозяев; Н. Лукин (23), К. Шиофотдинов (24), К. Полозов (24), А. Максимов (29), Д. Камаев (31), А. Митрофанов (42) - у гостей.

В Учалах вновь гостил китайский клуб - на сей раз "Ценг Тоу". И предстал, благодаря прежде всего российским легионерам, вполне боеспособной единицей. Обратите внимание: все шайбы в этом матче забрасывали россияне.

Начав по-хозяйски основательно, учалинцы сумели забить быстрый гол и владели инициативой в стартовом периоде. А вот над тем, что произошло во втором, предстоит крепко поломать голову главному тренеру Венеру Сафину. Точнее, в семиминутном отрезке, когда пять шайб влетели в ворота "Горняка". Печальнее всего, что случилось это абсолютно не по игре. Команда впала в необьяснимый ступор, проиграв матч за столь короткие семь минут.

Проводящий первый сезон на столь высоком уровне "Горняк" пока нестабилен, чему есть не одно объективное обьяснение. Набивая синяки и шишки, команда набирается опыта и понимания, что необходимо для побед в высшем свете. В этом плане роковые минуты, возможно, были даже полезны для извлечения необходимых уроков.