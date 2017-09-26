По факту падения ребенка из окна в уфимском санатории возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту падения из окна шестилетнего ребенка возбудили следственные органы Следкома РФ по РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел в августе в санаторно-оздоровительном лагере "Салют" в Уфе.

По версии следствия, мальчик выпал из открытого окна первого этажа в ходе игры. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.