В уфимском автобусе схватили карманника

Приговор 42-летнему уфимцу за покушение на кражу телефона в общественном транспорте вынес районный суд, сообщили в прокуратуре Кировского района.

В августе злоумышленник вытащил из сумки пассажирки автобуса 247-го маршрута сотовый телефон стоимостью более 7 тысяч рублей. Однако распорядиться похищенным не успел - его задержали сотрудники полиции.

В суде карманник пояснил, что телефон явно выглядывал из сумки, и он не мог пройти мимо, не прихватив его.

Мужчина признан виновным в покушении на кражу. Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.