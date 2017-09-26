Исторический парк в Уфе: для пенсионеров вход бесплатный

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» 1 октября работает для пенсионеров бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Посетить парк, расположенный на ВДНХ, пожилые люди могут по пенсионному удостоверению с 12.00 до 18.00.

Исторический парк «Россия – моя история» – это уникальный мультимедийный комплекс, в котором с помощью современных технологий представлена история России с древнейших времен.

Пенсионеры смогут посмотреть четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 - 1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «1945-2016: Россия - моя история».