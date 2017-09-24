В Башкирии объявлена благотворительная акция «Спасибо за родной язык»

Каждый может принять в ней посильное участие, сообщила пресс-служба министерства образования РБ.

Желающие могут подарить школе подписку на газету или журнал, презентовать книгу на родном языке из домашней библиотеки или отсканировать ее и разместить на сайте, сделать слайды с произведениями из школьной программы и пополнить медиатеку.

Материалы можно направить в сообщества министерства образования РБ в социальных сетях (https://vk.com/education.bashkortostan) или на электронную почту: Ishakova.GI@bashkortostan.ru.