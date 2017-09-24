После дождей со снегом станет еще холодней

26.09.17 В республике ожидается дождь со снегом

26.09.17 В Уфе открывается Транспортный форум

26.09.17 Выставка "50+. Плюсы зрелого возраста" cостоится в Уфе

26.09.17 Города и районы Башкирии готовы начать отопительный сезон

26.09.17 Сертификаты на 300 тысяч рублей за первого ребёнка получили 183 семьи

26.09.17 Кубок FIFA пробудет в Уфе до 1 октября

26.09.17 В Демском районе перенесли место проведения сельхозярмарок