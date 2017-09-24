В Башкирии переобучат работников, которым грозит увольнение

Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда утвердило правительство республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Это опережающее обучение работников, находящихся под риском увольнения, стажировка инвалидов и меры активной политики занятости.

По словам министра труда Ленары Ивановой, рабочие места сохранят 97 процентов работников, прошедших обучение. После стажировки будет трудоустроено не менее 60 процентов инвалидов. Более 15 тысяч человек пройдут профориентацию, 2,5 тыс. безработных - профессиональное обучение.

Предполагается, что принятые меры позволят снизить уровень общей безработицы до 5,7 процента, регистрируемой безработицы - до 1,1 процента.