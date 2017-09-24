В Уфе соревновались автоледи

Большинство из них доказали, что не уступают мужчинам в водительском мастерстве.

Соревновались 70 участниц, которым надо было сдать теоретический экзамен, проехать между препятствиями, а также поменять колесо, проверить уровень масла и давления в шинах.

Пятьдесят семь участниц получили удовлетворительные оценки, им вручили памятные дипломы, а лучшим еще и смартфоны. Первое место завоевала уфимка Ксения Милентьева, сообщает пресс-служба республиканского МВД.