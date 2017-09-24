В Чишмах начали собирать китайские тракторы

Производство тракторов сельскохозяйственного назначения "YTO" налажено на базе Чишминского филиала "Башсельхозтехники", сообщают в пресс-службе минсельхоза РБ.

Еще летом в регион прибыли шесть машинокомплектов колесных тракторов моделей LX 854, LX 1004, LX 1604, LX 2204, четыре из которых собраны для проведения испытаний в различных природно-климатических условиях республики.

Испытания показали, что тракторы производства КНР по тягово-сцепным свойствам и топливной экономичности не уступают тракторам аналогичного класса российского производства.

Совместное башкирско-китайское производство - инвестпроект китайской компании "Чжифан". Он предусматривает строительство в республике завода по производству тракторов сельскохозяйственного назначения фирмы "YTO" мощностью 80 –220 лошадиных сил. Планируемый объем инвестиций составит 2 млрд долларов.

Как сообщили в минсельхозе, сельхозтоваропроизводителям республики на покупку тракторов "YTO", собранных на территории региона, оказывается господдержка в виде субсидии в размере до 50 процентов от их стоимости.