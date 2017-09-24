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25.09.17 | 13:53 НОВОСТИ | Архив новостей
Cобирающимся на отдых в Италию стоит опасаться чикунгуньи
Раньше естественными районами распространения этого заболевания считались тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана. В последние годы чикунгунья проникла и в страны Европы — Италию, Францию.
Эпидемиологическая ситуация ухудшается, и эту информацию надо учитывать при планировании поездок в Италию, говорится на сайте надзорного ведомства.
Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, которая передается человеку при укусах кровососущих насекомых. В основном переносчиками являются комары.
Признаки болезни: повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев лихорадка не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако может представлять угрозу для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
Специальных противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи нет. Поэтому важны меры предосторожности: надо использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки, позаботиться о москитных сетках в помещениях.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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