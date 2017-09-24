В Башкирии разбился водитель квадроцикла

ДТП произошло 24 сентября в Абзелиловском районе.

Возле деревни Озерное 31-летний житель Челябинской области за рулем квадроцикла CF Мото 500а при повороте налево не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. От полученных травм водитель скончался до приезда «скорой помощи».

В тот же день в Кушнаренковском районе на автодороге Иликово – Гумерово 59-летний водитель допустил опрокидывание трактора и получил смертельные травмы, сообщает республиканская ГИБДД.