В Ишимбае водитель на «Киа» насмерть сбил пешехода

Происшествие случилось утром 24 сентября, сообщает ГИБДД региона.

На улице Бульварной 24-летний житель района, управляя «Киа Рио», проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Мицубиси Лансер», после чего наехал на 20-летнюю жительницу Салаватского района. Девушка скончалась на месте.

За прошедший день сотрудниками ГИБДД пресечено более 2,7 тыс. нарушений, задержаны 89 пьяных водителей.