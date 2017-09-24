Ишимбайский дачник выращивал мак

Полиции он объяснил, что любит булочки с ним.

Садовода-любителя оперативники задержали прямо на грядках, где тот вместе с овощами выращивал опийный мак. Всего на его огороде насчитали 770 кустов этого растения, за которыми 51-летний мужчина тщательно ухаживал. Экспертиза показала, что из них бы получилось более девяти килограммов маковой соломки.

На «макового гурмана» завели уголовное дело за культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере, сообщает пресс-служба республиканского МВД.