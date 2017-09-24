В Башкирии крупная компания задолжала работникам более 300 миллионов рублей

Со своими сотрудниками фирма начала рассчитываться только после прокурорского вмешательства.

Компания «Лизингстроймаш», штат которой превышает тысячу человек, задолжало своим сотрудникам, в том числе вахтовикам, 338 миллионов рублей зарплаты. Задержки с ее выплатой начались еще в прошлом году, по инициативе прокуратуры руководителей компании неоднократно привлекали к административной ответственности.

После очередной проверки было возбуждено уголовное дело, после чего фирма выплатила работникам 313 миллионов рублей. Полное погашение зарплатного долга находится на контроле, сообщает прокуратура республики.