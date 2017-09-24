В Уфе пройдет фестиваль национальных культур народов Азии

Фестиваль национальных культур «Мелодии и ритмы Азии» пройдет в столице республики 28 сентября, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Основные мероприятия развернутся на площади перед Башкирским драмтеатром.

В фестивале примут участие национально-культурные общественные организации, деятели культуры и искусства, самодеятельные художественные коллективы, студенты вузов и ссузов.

К слову, вечером того же дня в драмтеатре будет показан спектакль «Нэркес» по трагедии Ильшата Юмагулова, которым труппа открывает свой новый сезон. В главных ролях молодые артисты театра Гульнара Казакбаева и Руслан Хайсаров.