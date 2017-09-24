"Горняк" провел первый в своей истории международный матч и победил

Чепионат Высшей хоккейной лиги. "Горняк" (Учалы) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин, Китай) - 4:3 (2:0; 1:2; 1:1).

Шайбы забросили: Д. Носиков (6-я мин.), Б. Левитский (10), Н. Жлоба (25), Р. Сафин (47) - у хозяев; Ху Тяньюй (22), Ху Ян (31), Я. Альшевский (51) - у гостей.

Китай рвется в мироую хоккейную элиту. И рано или поздно непременно в ней окажется, сомневаться причин нет. Если за "Куньлунь" в КХЛ играют почти поголовно иностранцы, соперник "Горняка" был представлен целой обоймой перспективной и довольно мастеровитой китайской молодежи. Которая уверенно чувствует себя при поддержке заокеанской диаспоры и примкнувших к ней европейцев.

Уже на 5-й минуте учалинской публике был явлен невиданный до этого ледовый бокс. Суровый мужской разговор канадец Вон Брендон и наш Роман Кобелев провели на столь повышенных тонах, что судьи едва сумели растащить бойцов. Игра и после этого проходила предельно жестко. К чести молодых парней из "Горняка" они приняли вызов и выстояли. Через минуту после кулачной забавы Дмитрий Носков открыл счет, а Борис Левитский в середине периода его удвоил.

Весь матч игра шла как на качелях, команды соревновались в открытом хоккее, что так нравится зрителю. Больше преуспел "Горняк". В концовке учалинцев ждало еще одно испытание. Сократив отставание до минимума, гости устроили истинный форчекинг в стиле НХЛ - жесткий силовой прессинг с бросками хоть откуда при первой возможности и последующим авралом на пятачке. Наши вновь не дрогнули! Что ж, мужают учалинские парни в боях.