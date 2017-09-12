В Калтасинском районе задержан пьяный угонщик

Хозяин автомобиля узнал о случившемся от полицейских.

Ночью в дежурную часть ОВД позвонил житель села Краснохолмский. Он сообщил, что по улице на высокой скорости едет автомобиль, за рулем которого, очевидно, нетрезвый водитель.

Вскоре сотрудники полиции обнаружили и попытались остановить похожий по описанию ВАЗ-21099, но водитель их требованию не подчинился. В ходе погони он бросил машину и попытался скрыться, но был задержан. Пьяный местный житель пояснил, что шел к знакомому, но, увидев во дворе многоквартирного дома автомобиль, решил доехать на нем, напрямую соединив провода зажигания.

Хозяин угнанной "девятки" спал, когда ему позвонили из полиции и сообщили об угоне. Сейчас задержанный находится под административным арестом за управление транспортом в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в Калтасинском ОВД.