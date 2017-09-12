Средняя зарплата в Башкирии превысила 29 тысяч рублей

Среднюю зарплату в республике по итогам семи месяцев года обнародовал Башкортостанстат.

По всем видам экономической деятельности доходы в среднем составили 29 тыс. 47 рублей, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 6,1 процента.

Самая высокая зарплата, по традиции, в нефтепереработке - 73 тыс. 560 рублей. Следом идут добыча полезных ископаемых - 48 тыс. 653 рубля, финансы и страхование - 42 тыс. 755 рублей и производство транспортных средств - 42 тыс. 92 рубля.

Самые низкие доходы у работников кожевенных предприятий - 11 тыс. 871 рубль. Мало получают также производители мебели - 14 тыс. 49 рублей, работники гостиниц и кафе - 16 тыс. 668 рублей, и труженики леса - 15 тыс. 585 рублей.