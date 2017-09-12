Альпинист из Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии

Альпинист из Екатеринбурга, пострадавший вчера на Инзерских Зубчатках, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава.

Несчастный случай произошёл вчера в Белорецком районе. Девушка и парень из Екатеринбурга сорвались со скалы и упали с высоты около 20 метров.

Девушка погибла на месте, парень получил множественные переломы и находится в больнице.