11 октября - нерабочий праздничный день

День Республики 11 октября объявлен нерабочим праздничным днём, сообщает пресс-служба минтруда.

Нынче праздник приходится на среду и к прочим выходным дням не присоединяется. Продолжительность рабочего дня во вторник 10 октября сокращается на один час.

При предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 11 октября в число календарных дней отпуска не включается.