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24.09.17 | 00:07 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимцы - призеры чемпионата России по летнему биатлону
В Чайковском (Пермский край) стартовал чемпионат России по летнему биатлону.
В мужском спринте представители Башкирии Эдуард Латыпов и Антон Бабиков до последнего момента вели борьбу за победу, но уступили первое место москвичу Матвею Елисееву. Все решил промах Латыпова на последнем огневом рубеже.
Совершив штрафной круг, Эдуард отстал от чемпиона на 16,6 секунды и стал вторым. Антон Бабиков поднялся на третью ступень пьедестала, его отставание - 19 секунд.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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