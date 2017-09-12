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23.09.17 | 11:25 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" выиграл у "Металлурга" - 4:3
Шайбы забросили: Н. Пивцакин (32-я мин.), С. Терещенко (34), Т. Филиппи (51) - у хозяев; З. Арзамасцев (5), Е. Бодров (14), Ф. Ларсен (22, бол.), В. Солодухин (51) - у гостей.
Команды выдали незабываемую ледовую драму с непредсказуемым финалом.
В этом поединке сошлись не только хоккеисты на площадке - она стала дуэлью тренерских концепций. Массированному давлению Магнитки, которому неизменно подвергаются все приезжие команды, наши противопоставили строгий контроль шайбы и скоростную работу фланговых форвардов. При этом были учтены потери "сталеваров" в обороне, которые они понесли в межсезонье. План Вестерлунда сработал уже в дебюте. Наши не просто повели игру на равных, они завладели игровой инициативой. Это бесстрастно отразило табло. Голы Арзамасцева и Бодрова стали логичным следствием происходившего на льду.
Когда в начале второго периода Ларсен реализовал численное преимущество и сделал счет 3:0, кое-кто посчитал дело сделанным. Но не стоило забывать, с кем мы играли. Совсем немного сбавили обороты уфимцы - и две шайбы одна за другой вновь поставили все на очень тонкую грань. А когда "Металлург" настиг юлаевцев за 10 минут до конца, сомнения в исходе переросли в щемящую тревогу. И вот в этот момент наши проявили по-настоящему лидерский характер. Еще веселились трибуны, когда Солодухин, используя явный "зевок" расслабившейся обороны, вернул Уфе голевой перевес. Самоотверженность, помноженная на хладнокровие, позволили сохранить его до сирены. При этом было полностью нейтрализовано ударное звено Мозякина, которое практически не покидало площадку в концовке.
Нет сомнений: эта победа должна придать юлаевцам уверенности и новых сил. Все это очень потребуется в воскресенье в выездном поединке с екатеринбургским "Автомобилистом".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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