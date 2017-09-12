Проект по созданию сельхозкооперативов запустят в Башкирии

Первый в России проект по созданию сельхозкооперативов с использованием механизма поддержки местных инициатив запускает минсельхоз республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт об объединении в кооперативы местных сельхозпроизводителей.

Пока люди на селе испытывают недоверие к кооперативам, не желают нести финансовые риски, не верят в рентабельность общего дела, пояснил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Вместе с тем процесс кооперации в последнее время активизировался. За последние четыре месяца создано 20 кооперативов, а в 2018 году их число может возрасти до 50.

На территории муниципалитета при поддержке властей создаётся объект, например, модуль для охлаждения молока или фасовки овощей. Участники кооператива берут его в аренду и получают доход, отметил министр.