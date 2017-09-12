При расчёте доходов семьи будут учитываться средства, полученные от ведения личного подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба минтруда.

Проект постановления правительства, предусматривающего изменение порядка расчёта среднедушевого дохода семьи, обсудил общественный совет при минтруде республики.

По словам замминистра труда Юрия Мельникова, 40 процентов жителей республики имеют личные подсобные хозяйства, однако официально доходов не получают. Это создаёт неудобства при оформлении кредитов, постановке на учёте в службе занятости, предоставлении мер социальной поддержки.

Проект предполагает расчёт доходов исходя из трёх составляющих: наличия продукции животноводства, количества скота и трудового потенциала семьи. Подобная практика уже существует в ряде других регионах, где развито сельское хозяйство.

Общественный совет одобрил проект только в части обращения граждан за соцподдержкой.