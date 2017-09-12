В Башкирии холода и дожди продержатся до конца сентября

Холодная погода с дождями и заморозками ожидается в республике до конца сентября, сообщает Башгидромет.

Температура будет на 1 - 2 градуса ниже нормы.

24 сентября возможны заморозки на почве до минус 3 градусов, 25 сентября до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днём 5 - 10 градусов тепла. Всю ближайшую неделю будут идти небольшие дожди.