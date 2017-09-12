Бирские полицейские задержали вора, обчистившего BMW

Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Хозяин частной стройфирмы оставил иномарку незапертой на территории своего предприятия. Мимо шел разнорабочий, который заметил это, открыл машину и вытащил из бардачка лежавшие там 300 тысяч рублей. Вор прикупил себе золотых украшений и дорогой мобильный телефон. На момент задержания оперативники изъяли у него оставшиеся 100 тысяч рублей.

Задержанный 41-летний ранее судимый бирянин дал признательные показания. Теперь он вновь предстанет перед судом.