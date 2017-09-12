За восемь граммов наркотика уфимец сел на шесть лет

Ленинский райсуд столицы признал 29-летнего горожанина виновным по статье «незаконное хранение наркотических средств».

В марте мужчина забрал в тайнике оплаченную закладку, наркотик в которой полицейские успели заменить на муляж. После того как злоумышленник взял сверток, его задержали, однако помимо муляжа в кармане его куртки было обнаружено более 8 граммов наркотика, который он приобрел ранее.

Подсудимый признал вину. Суд дал ему шесть лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.