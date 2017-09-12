Уфимца оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную прописку мигрантов

Мировой судья вынес приговор в отношении 26-летнего горожанина, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.

C мая по июнь молодой человек прописал у себя четверых граждан Узбекистана, которые на деле не проживали у него, зато легализовали свое пребывание в России.

Подсудимый признал вину, суд выписал ему штраф 100 тысяч рублей. Иностранцы сняты с миграционного учета.