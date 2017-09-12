Телефонный звонок обернулся жителю Октябрьского годом исправительных работ

Городской суд признал 37-летнего мужчину виновным по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В июне горожанин в пьяном состоянии позвонил в службу спасения и сообщил о заминированном многофункциональном центре. Прибывшие на место полицейские взрывное устройство не обнаружили.

Обвиняемый признал вину. Суд приговорил его к году исправительных работ, сообщает прокуратура Октябрьского.