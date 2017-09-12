Туймазинец попал в колонию за переделку сигнального револьвера

23.09.17 В республику пришли заморозки и дожди

23.09.17 Во всех районах Уфы проходят сельхозярмарки

23.09.17 Выставка "50+. Плюсы зрелого возраста" cостоится в Уфе

23.09.17 Международный Аксаковский праздник пройдёт в республике

23.09.17 В Уфе пройдут соревнования по скандинавской ходьбе

23.09.17 Сегодня - день осеннего равноденствия