В Учалинском районе подвели итоги конкурса детских талантов «Афарин!»

"Афарин!"— под таким названием стартовал новый социальный проект «Учалинской газеты». В переводе с башкирского «афарин» означает «молодец».



Редакция газеты в начале года обратилась к своим подписчикам с просьбой рассказать о детях, которые не просто хорошо учатся, а удивляют своими достижениями на олимпиадах, в спортивных состязаниях, замечательно поют, танцуют и играют на каком-нибудь музыкальном инструменте, пишут стихи, песни.



На призыв редакции откликнулось много учалинцев. Материалы о лучших из лучших были опубликованы на страницах издания, а затем подвели итоги. Газета назвала имена первых четырех лауреатов «Афарина» и тех, кто откликнулся на эту инициативу, поддержал, оказал содействие. Самые достойные представители юного поколения получили денежную премию в размере пяти тысяч рублей от спонсоров.



«Я как спортсмен и человек, который по сей день ведет активный образ жизни, решил вручить премию ученику 10 класса СОШ №10 Артему Бахареву. И на предприятии мы поддерживаем развитие спорта, занимаем призовые места в различных спартакиадах и соревнованиях. Артему хочу пожелать, чтобы он и в будущем продолжил дружбу со спортом. Не зря ведь сейчас возрождают систему ГТО. Как председатель Совета заверяю: будем поддерживать все начинания в этом направлении на уровне города и района», — сказал на церемонии награждения премией «Афарин!» председатель Совета Учалинского района, генеральный директор ОАО «Уральские камни» Хуснитдин Хасанов.



Председатель шахматной федерации города Учалы и Учалинского района, начальник управления связи, автоматизации и информатизации АО «УГОК» Фанис Байбулатов вручил премию лучшей шахматистке города и района Таисии Сухановой, которая учится в выпускном классе Башкирского лицея №1. «У нас в Учалах очень хорошие показатели по шахматам. Среди взрослых пять и среди школьников два кандидата в мастера спорта. Эти успехи появились не на пустом месте. Нашему шахматному клубу оказывается большая поддержка со стороны АО «УГОК» и администрации города. Особенно поощряется развитие этого вида спорта среди детей. Шесть наших ребятишек уже в пятилетнем возрасте являются чемпионами Башкортостана», — сказал Фанис Байбулатов, вручая премию.



Одним из первых, кто поддержал проект, был уроженец Учалинского района, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры программирования и вычислительной математики БГПУ им. М. Акмуллы Руслан Исаев. Он не смог присутствовать на мероприятии. От его имени премию передала начальник отдела образования районной администрации Нурзида Абдрахманова. «Мне выпала очень приятная миссия — вручить премию от имени нашего ученика и земляка Егору Макарову, учащемуся лицея №3, который любит точные науки и у которого уже имеются солидные достижения», — сказала она.

Главный редактор «Учалинской газеты» Фаниса Тагирова вручила премию Ляйсан Золотаревой, ученице Новобайрамгуловского филиала Уральской средней общеобразовательной школы. На первом телевизионном конкурсе «Аленький цветочек» она получила специальный приз жюри. Несмотря на юный возраст, девочка очень профессионально держится на сцене, играет на различных музыкальных инструментах.